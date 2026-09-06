Kaushambi News: दुकान के गल्ले से रुपये निकाल रहे नाबालिग को पकड़कर पीटा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:39 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:39 AM IST
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कौंधियारा के जारी बाजार में शनिवार सुबह पान मसाला की दुकान के गल्ले से रुपये निकालते नाबालिग को दुकानदार ने पकड़ लिया। शोर सुनकर आसपास के दुकानदार और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि ग्रामीणों ने नाबालिग को रस्सी से बांधकर मारापीटा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस नाबालिग को अभिरक्षा में जारी चौकी ले आई।
जारी बाजार निवासी व्यक्ति की करछना रोड पर पान मसाला की दुकान है। दुकानदार के मुताबिक, शनिवार सुबह एक नाबालिग गल्ले में रखी पॉलीथिन से रुपये निकाल रहा था। उसे पकड़ने के बाद आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। दुकानदार का कहना है कि पिछले कुछ समय से दुकान से रुपये गायब हो रहे थे।
करीब 10 हजार रुपये चोरी होने का भी संदेह जताया गया है। पुलिस इसके बाद नाबालिग को चौकी ले आई। एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलाम खान ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में चौकी लाया गया था। नाबालिग के माता-पिता और दुकानदार के बीच बातचीत हुई। इसके बाद बच्चे को छोड़ दिया गया।
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जारी बाजार निवासी व्यक्ति की करछना रोड पर पान मसाला की दुकान है। दुकानदार के मुताबिक, शनिवार सुबह एक नाबालिग गल्ले में रखी पॉलीथिन से रुपये निकाल रहा था। उसे पकड़ने के बाद आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। दुकानदार का कहना है कि पिछले कुछ समय से दुकान से रुपये गायब हो रहे थे।
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करीब 10 हजार रुपये चोरी होने का भी संदेह जताया गया है। पुलिस इसके बाद नाबालिग को चौकी ले आई। एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलाम खान ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में चौकी लाया गया था। नाबालिग के माता-पिता और दुकानदार के बीच बातचीत हुई। इसके बाद बच्चे को छोड़ दिया गया।
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