Kaushambi News: दुकान के गल्ले से रुपये निकाल रहे नाबालिग को पकड़कर पीटा

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जारी बाजार निवासी व्यक्ति की करछना रोड पर पान मसाला की दुकान है। दुकानदार के मुताबिक, शनिवार सुबह एक नाबालिग गल्ले में रखी पॉलीथिन से रुपये निकाल रहा था। उसे पकड़ने के बाद आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। दुकानदार का कहना है कि पिछले कुछ समय से दुकान से रुपये गायब हो रहे थे।करीब 10 हजार रुपये चोरी होने का भी संदेह जताया गया है। पुलिस इसके बाद नाबालिग को चौकी ले आई। एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलाम खान ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में चौकी लाया गया था। नाबालिग के माता-पिता और दुकानदार के बीच बातचीत हुई। इसके बाद बच्चे को छोड़ दिया गया।