Kaushambi News: नेह की डोर से प्यार का पैगाम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:19 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:19 AM IST
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भाई-बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह होते ही घरों में राखी के थाल सजे और बहनों ने भाइयों की कलाई पर नेह की डोर बांधी। वहीं, भाइयों ने उन्हें उपहार देकर प्यार का पैगाम दिया। भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया।
वहीं, बाजार भी चहका। मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। मंझनपुर से लेकर भरवारी, करारी, सिराथू, चायल, चरवा मूरतगंज, पश्चिम शरीरा और सरायअकिल में लड्डू, रसमलाई और छेने की मांग सबसे ज्यादा रही।
रक्षाबंधन को लेकर सुबह से ही बहनें सज-धजकर भाइयों के घर पहुंचने लगीं। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी सजाई गई। शुभ मुहूर्त में तिलक लगाने के बाद बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी सुख-समृद्धि की कामना की।
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दुकानों तक सजीं रंग-बिरंगी राखियां
पर्व को लेकर बाजारों में राखियों की खूब बिक्री हुई। मंझनपुर, भरवारी, करारी, सिराथू, अजुहा समेत अन्य प्रमुख बाजारों में सड़क किनारे फुटपाथ से लेकर दुकानों तक रंग-बिरंगी राखियों से दुकान सजी रही। बच्चों के लिए कार्टून और डिजाइनर राखियां, युवतियों के लिए आकर्षक और फैंसी राखियां दुकानों पर सजी रहीं।
खूब बिके गिफ्ट, गुलजार रहे बाजार
बहनों के लिए भाइयों ने जमकर गिफ्ट खरीदे। कपड़ों, कॉस्मेटिक व गिफ्ट की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी रही।
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वहीं, बाजार भी चहका। मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। मंझनपुर से लेकर भरवारी, करारी, सिराथू, चायल, चरवा मूरतगंज, पश्चिम शरीरा और सरायअकिल में लड्डू, रसमलाई और छेने की मांग सबसे ज्यादा रही।
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रक्षाबंधन को लेकर सुबह से ही बहनें सज-धजकर भाइयों के घर पहुंचने लगीं। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी सजाई गई। शुभ मुहूर्त में तिलक लगाने के बाद बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी सुख-समृद्धि की कामना की।
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दुकानों तक सजीं रंग-बिरंगी राखियां
पर्व को लेकर बाजारों में राखियों की खूब बिक्री हुई। मंझनपुर, भरवारी, करारी, सिराथू, अजुहा समेत अन्य प्रमुख बाजारों में सड़क किनारे फुटपाथ से लेकर दुकानों तक रंग-बिरंगी राखियों से दुकान सजी रही। बच्चों के लिए कार्टून और डिजाइनर राखियां, युवतियों के लिए आकर्षक और फैंसी राखियां दुकानों पर सजी रहीं।
खूब बिके गिफ्ट, गुलजार रहे बाजार
बहनों के लिए भाइयों ने जमकर गिफ्ट खरीदे। कपड़ों, कॉस्मेटिक व गिफ्ट की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी रही।