Kaushambi News: नेह की डोर से प्यार का पैगाम

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वहीं, बाजार भी चहका। मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। मंझनपुर से लेकर भरवारी, करारी, सिराथू, चायल, चरवा मूरतगंज, पश्चिम शरीरा और सरायअकिल में लड्डू, रसमलाई और छेने की मांग सबसे ज्यादा रही।रक्षाबंधन को लेकर सुबह से ही बहनें सज-धजकर भाइयों के घर पहुंचने लगीं। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी सजाई गई। शुभ मुहूर्त में तिलक लगाने के बाद बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी सुख-समृद्धि की कामना की।दुकानों तक सजीं रंग-बिरंगी राखियांपर्व को लेकर बाजारों में राखियों की खूब बिक्री हुई। मंझनपुर, भरवारी, करारी, सिराथू, अजुहा समेत अन्य प्रमुख बाजारों में सड़क किनारे फुटपाथ से लेकर दुकानों तक रंग-बिरंगी राखियों से दुकान सजी रही। बच्चों के लिए कार्टून और डिजाइनर राखियां, युवतियों के लिए आकर्षक और फैंसी राखियां दुकानों पर सजी रहीं।खूब बिके गिफ्ट, गुलजार रहे बाजारबहनों के लिए भाइयों ने जमकर गिफ्ट खरीदे। कपड़ों, कॉस्मेटिक व गिफ्ट की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी रही।