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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   1060 people were treated at the health fair, six were referred to medical colleges.

Kaushambi News: आरोग्य मेले में 1060 का हुआ उपचार, छह मेडिकल कॉलेज रेफर

Mon, 31 Aug 2026 12:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:47 AM IST
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1060 people were treated at the health fair, six were referred to medical colleges.
भरवारी पीएचसी में वृद्ध महिला की जांच करते सीएमओ। स्रोत: विभाग
जिले में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और तीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया गया। मेले में 1060 मरीजों का उपचार हुआ। छह मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेले में सबसे अधिक 73 मरीज डायबिटीज से मरीज इलाज कराने पहुंचे। वहीं, मेले में 13 आभा आईडी और 17 गोल्डन कार्ड भी बनाए गए।
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मेले में 47 चिकित्साधिकारियों और 138 पैरामेडिकल कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर आवश्यक उपचार और परामर्श दिया। डायबिटीज के अलावा 15 मरीज हाइपरटेंशन, 21 मरीज नेत्र संबंधी समस्या और 71 मरीज बुखार से पीड़ित मिले।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरवारी, पुरखास और करारी का निरीक्षण कर स्वास्थ्य मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच और उपचार की सुविधा मिल सके।
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