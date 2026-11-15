Kasganj News: सड़क हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान गई जान
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:11 PM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:11 PM IST
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कासगंज। आवास विकास के समीप 16 दिन पहले वाहन की टक्कर से घायल हुए युवक की रविवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसका उपचार चल रहा था। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
जखारुद्रपुर, नगला भूड़ निवासी दिनेश (40) पुत्र महेंद्र पाल के भाई निर्देश ने बताया कि 30 अक्तूबर को दिनेश को आवास विकास के समीप कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह घायल हो गए। परिजन ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
यहां डॉक्टर ने उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन उन्हें अलीगढ़ ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा था। रविवार सुबह 6 बजे उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद वह शव को लेकर गांव आए और पुलिस को सूचना दी।
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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी मौत के बारे में उसके परिजन से पूछताछ की। पत्नी पूजा सहित अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन के अनुसार, दिनेश की कोई संतान नहीं थी।
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जखारुद्रपुर, नगला भूड़ निवासी दिनेश (40) पुत्र महेंद्र पाल के भाई निर्देश ने बताया कि 30 अक्तूबर को दिनेश को आवास विकास के समीप कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह घायल हो गए। परिजन ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
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यहां डॉक्टर ने उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन उन्हें अलीगढ़ ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा था। रविवार सुबह 6 बजे उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद वह शव को लेकर गांव आए और पुलिस को सूचना दी।
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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी मौत के बारे में उसके परिजन से पूछताछ की। पत्नी पूजा सहित अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन के अनुसार, दिनेश की कोई संतान नहीं थी।