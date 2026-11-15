Kasganj News: खामोशी से गुजर गई प्रख्यात कवि बलवीर सिंह ‘रंग’ की जयंती

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कासगंज स्थित शारदा देवी कन्या डिग्री कॉलेज परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर भी कोई विशेष आयोजन या माल्यार्पण कार्यक्रम नहीं हुआ। ऐसे में उनकी जयंती का दिन बिना किसी सार्वजनिक स्मृति कार्यक्रम के ही गुजर गया।मूल रूप से अमांपुर विकासखंड के गांव नगला कटीला निवासी बलवीर सिंह ‘रंग’ ने अपनी ओजस्वी और संवेदनशील रचनाओं के माध्यम से देशभर के काव्य मंचों पर अलग पहचान बनाई थी। दशकों तक उन्होंने अपनी लेखनी और काव्य प्रतिभा से साहित्य जगत में क्षेत्र का नाम रोशन किया।एटा में प्रतिवर्ष रंग महोत्सव आयोजित किया जाता रहा है जिसमें देश के नामचीन कवि और साहित्यकार शामिल होते हैं। जयंती पर कोई आयोजन न होने से स्थानीय साहित्य प्रेमियों और बुद्धिजीवियों में निराशा है।परमतप सोलंकी ने कहा कि महाकवि बलवीर सिंह ‘रंग’ ने अपनी लेखनी से पूरे देश में इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनकी जयंती पर उन्हें याद न किया जाना और इस तरह की उपेक्षा बेहद निराशाजनक है।साहित्यकारों ने मांग की है कि कवि बलवीर सिंह ‘रंग’ की साहित्यिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंती पर नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही रंग महोत्सव की परंपरा को भी भव्य रूप से जारी रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके साहित्यिक योगदान से परिचित हो सकें।