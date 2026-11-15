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Kasganj News: विजय राजपूत को मिला राजा हिरदे शाह पुरस्कार

Sun, 15 Nov 2026 11:20 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:20 PM IST
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Vijay Rajput received the Raja Hirde Shah Award.
फोटो 39 अखिल भारतीय लोधी अधिकारी-कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर अतिवल सिंह दिल्ली म
कासगंज। सामाजिक और संगठनात्मक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए विजय राजपूत को राजधानी दिल्ली में प्रतिष्ठित राजा हिरदे शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
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दिल्ली के रफी मार्ग स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय लोधी अधिकारी-कर्मचारी संघ (आलोक) के पंचम राष्ट्रीय अधिवेशन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान यह सम्मान सांसद मुकेश राजपूत और अन्य अतिथियों द्वारा प्रदान किया गया।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर अतिवल सिंह की देखरेख में आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान रानी अवंती बाई पुरस्कार, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार और आलोक रत्न पुरस्कार भी वितरित किए गए।
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समाज और संगठन के प्रति विजय राजपूत के समर्पण को देखते हुए उन्हें राजा हिरदे शाह पुरस्कार से नवाजा गया। इस उपलब्धि पर दिनेश वर्मा, लाल सिंह फौजी, राजेंद्र कुमार पोस्ट मास्टर, रंजीत सिंह पोस्ट मास्टर, जीएस राजपूत, जितेंद्र राजपूत, कृपाशंकर वर्मा और राजपाल सिंह आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
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