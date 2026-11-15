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Kasganj News: समोसे-कचौरी की जगह ले रहे पिज्जा-बर्गर और मोमोज

Sun, 15 Nov 2026 11:13 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:13 PM IST
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Pizza, burgers, and momos are replacing samosas and kachoris.
फोटो40कासगंज में नदरई गेट के प्रभुपार्क क्षेत्र में लगा फास्टफूड ठेला । संवाद
कासगंज। पारंपरिक भारतीय स्नैक्स जैसे समोसा, कचौरी, भल्ला-पापड़ी और ढोकले के बीच अब बाजारों में चाइनीज और इटालियन फास्ट फूड का बोलबाला तेजी से बढ़ रहा है।
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शहर से लेकर कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक जगह-जगह सजे फास्ट फूड कॉर्नर पर सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है।
बदलती जीवनशैली और भागदौड़ भरी रफ्तार के बीच कम समय में विविध स्वादों की चाहत ने फास्ट फूड की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया है। वर्तमान में जिले भर में लगभग 1,500 पंजीकृत रेस्टोरेंट, फास्ट फूड कॉर्नर और स्ट्रीट स्टॉल इस कारोबार से जुड़े हैं।
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यहां पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज और सोया चाप की धूम तो है ही साथ ही तमिलनाडु से आए कारीगर साउथ इंडियन स्नैक्स की दुकानें भी चला रहे हैं। शाम के वक्त परिवारों और युवाओं का इन दुकानों पर जुटना आम बात हो गई है।
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विशेषज्ञों और अभिभावकों का मानना है कि बच्चों के बीच फास्ट फूड की बढ़ती निर्भरता उन्हें पारंपरिक खानपान से दूर कर रही है और इसका अत्यधिक सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो रहा है। इसके बावजूद कारोबार लगातार बढ़ रहा है।
रेस्टोरेंट संचालक पंकज माहेश्वरी का कहना है कि लोगों के बीच पिज्जा, मोमोज और बर्गर की मांग लगातार बनी हुई है। वहीं, संचालक रीतेश जैन का मानना है कि बेहतरीन स्वाद के कारण ग्राहक इसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं।

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फास्ट फूड के नुकसान
- अधिक कैलोरी और वसा मोटापे का कारण बन सकती है
- कई फास्ट फूड में आवश्यक विटामिन, फाइबर और पोषक तत्व कम होते हैं।
- अधिक तेल और मसाले से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
- नियमित और अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- घर के ताजे और पौष्टिक भोजन से दूरी बढ़ सकती है।
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वर्जन-
- जिले में रेस्टोरेंट और फास्ट फूड के कॉर्नर लगातार बढ़ रहे हैं। करीब 1500 रेस्टोरेंट, फास्ट फूड कॉर्नर व ढकेल संचालक पंजीकृत हैं। लगातार फास्ट फूड का चलन बढ़ रहा है- कुलदीप कुमार, सहायक उपायुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग
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