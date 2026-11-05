Kasganj News: फंदा लगाने से गई युवक की जान

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गांव रघी निवासी विनीत (22) पुत्र चंद्रपाल ने बृहस्पतिवार की शाम 7:30 बजे नशे में घर के अंदर छत के कुंडे में दुपट्टा बांधकर फंदा लगा लिया। परिजन की नजर उस पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। आनन-फानन में उसे फंदे से नीचे उतारा गया। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए पटियाली लेकर रवाना हुए लेकिन रास्ते में ही विनीत ने दम तोड़ दिया।इसके बाद परिजन उसके शव को वापस घर ले आए। किसी ने फोन कर उसकी मौत की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर सिकंदरपुर वैश्य पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस कर्मियों ने उसकी मौत के बारे में परिजन व ग्रामीणों से पूछताछ की।वर्जन :-फंदा लगाने से युवक की मौत हुई है। युवक की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस गांव में पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उसकी मौत के बारे में पूछताछ की जा रही है। -अमित कुमार ,सीओ पटियाली ।