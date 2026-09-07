Kasganj News: घर में घुसकर महिला से मारपीट, हाथ में फ्रैक्चर
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:17 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:17 PM IST
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कासगंज। सोरोंजी थाना क्षेत्र के गांव सिरावली में बच्चों के विवाद को लेकर घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। हमले में पीड़िता के बाएं हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
गांव निवासी अग्रवती पत्नी रामवीर ने पुलिस को बताया कि 1 सितंबर की शाम उनका 6 वर्षीय नाती आयुष घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान गांव के महेंद्र, कायमसिंह और विजय गालीगलौज करते हुए जबरन घर में घुस आए।
महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उनके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और लाठी-डंडों से जमकर पीटा। हमले के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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गांव निवासी अग्रवती पत्नी रामवीर ने पुलिस को बताया कि 1 सितंबर की शाम उनका 6 वर्षीय नाती आयुष घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान गांव के महेंद्र, कायमसिंह और विजय गालीगलौज करते हुए जबरन घर में घुस आए।
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महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उनके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और लाठी-डंडों से जमकर पीटा। हमले के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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