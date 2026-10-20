Kasganj News: बदायूं-गंजडुंडवारा मार्ग पर रोडवेज बसों का ठहराव न होने से ग्रामीण परेशान
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:31 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:31 PM IST
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कासगंज/गंजडुंडवारा। बदायूं-गंजडुंडवारा मार्ग पर रोडवेज बसों के निर्धारित स्टैंड पर न रुकने से ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यात्री सड़क किनारे घंटों बसों का इंतजार करते रहते हैं लेकिन बसें बिना ठहरे निकल जाती हैं।
मजबूरी में लोगों को महंगे ऑटो और ई-रिक्शा से सफर करना पड़ता है। शनिवार सुबह बदायूं से गंजडुंडवारा जा रही रोडवेज बस (यूपी 77 जेएन 2126) सिकंदरपुर वैश्य से बिना रुके गुजर गई जबकि अमर सिंह अन्य यात्रियों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे।
इसी तरह बरी बगवास में महमूदपुर निवासी रामेश्वर को भी बस नहीं मिल सकी। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर रोडवेज संचालन का लाभ निर्धारित ठहराव न मिलने के कारण नहीं मिल पा रहा है, जिससे डग्गेमार वाहनों पर निर्भरता बढ़ रही है।
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परेशान होकर मंगलवार को कुछ यात्रियों ने परिवहन निगम के टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि बदायूं-गंजडुंडवारा मार्ग पर रोडवेज बसों का निर्धारित स्टैंडों पर ठहराव सुनिश्चित किया जाए।
मांग करने वाले प्रमुख ग्रामीणों में प्रधान जसवीर, सरवन, आमोद, राकेश सिंह, बीके यादव, असलम खान, वीरेंद्र सक्सेना, जितेंद्र कुमार और अवधेश मिश्रा शामिल हैं।
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मजबूरी में लोगों को महंगे ऑटो और ई-रिक्शा से सफर करना पड़ता है। शनिवार सुबह बदायूं से गंजडुंडवारा जा रही रोडवेज बस (यूपी 77 जेएन 2126) सिकंदरपुर वैश्य से बिना रुके गुजर गई जबकि अमर सिंह अन्य यात्रियों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे।
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इसी तरह बरी बगवास में महमूदपुर निवासी रामेश्वर को भी बस नहीं मिल सकी। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर रोडवेज संचालन का लाभ निर्धारित ठहराव न मिलने के कारण नहीं मिल पा रहा है, जिससे डग्गेमार वाहनों पर निर्भरता बढ़ रही है।
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परेशान होकर मंगलवार को कुछ यात्रियों ने परिवहन निगम के टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि बदायूं-गंजडुंडवारा मार्ग पर रोडवेज बसों का निर्धारित स्टैंडों पर ठहराव सुनिश्चित किया जाए।
मांग करने वाले प्रमुख ग्रामीणों में प्रधान जसवीर, सरवन, आमोद, राकेश सिंह, बीके यादव, असलम खान, वीरेंद्र सक्सेना, जितेंद्र कुमार और अवधेश मिश्रा शामिल हैं।