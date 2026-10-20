Kasganj News: हाथरस के भूरा ने दातागंज के जितेंद्र को दी पटकनी

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रोमांचक मुकाबले देखने के लिए गांव और आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग पहुंचे। दर्शकों ने तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। दंगल संयोजक पवन चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।इसके बाद पहलवानों के बीच कुश्ती मुकाबले कराए गए। हाथरस के भूरा ने दातागंज के जितेंद्र को पटखनी दी जबकि शेरपुरा के अनूप ने मोहनपुरा के देवेंद्र को चित कर मुकाबला अपने नाम किया।इसके अलावा आगरा के दीपक और गौरव बहोरा, खिदरपुर के जितेंद्र और मारहरा के शिवम, मोहित नगरिया और जीतू नादरमई के बीच कुश्ती बराबर पर रही। विजेता पहलवानों को आयोजक कमेटी के सदस्यों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।मेले और दंगल के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान राहुल सूरज ठाकुर, जेपी ठाकुर, गीतम सिंह चौहान, रामवीर ठाकुर, विवेक शर्मा, राजू पहलवान , संजू सिंह, जसवीर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।