Kasganj News: भीड़ में गुम बच्ची को जीआरपी ने 30 मिनट में तलाशा
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:32 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:32 PM IST
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कासगंज। साकार विश्व हरि भोलेबाबा के सत्संग से लौट रहे परिवार की तीन वर्षीय बच्ची कासगंज रेलवे स्टेशन पर भीड़ में बिछड़ गई। सूचना मिलते ही जीआरपी ने 30 मिनट में उसे सकुशल तलाश कर परिजन के सुपुर्द कर दिया।
मंगलवार सुबह 10 बजे कुसमलता पत्नी नन्हेलाल निवासी गांव किशनपुर, थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत ने प्लेटफाॅर्म संख्या चार-पांच पर ड्यूटी कर रहे जीआरपी कर्मियों को बेटी के गुम होने की सूचना दी। वह अपनी सास मायादेवी और तीन वर्षीय बेटी के साथ पटियाली में सत्संग से लौटकर कासगंज-बरेली पैसेंजर से पीलीभीत जाने के लिए स्टेशन पहुंची थीं।
जीआरपी थानाध्यक्ष कोमल कुंतल के निर्देश पर तलाश शुरू की गई। 30 मिनट बाद बालिका प्लेटफाॅर्म संख्या एक पर फुट ओवरब्रिज के पास सकुशल मिल गई। परिजन ने जीआरपी की तत्परता की सराहना करते हुए आभार जताया। थानाध्यक्ष कोमल कुंतल ने बताया कि बच्ची को परिजन को सौंप दिया है। संवाद
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मंगलवार सुबह 10 बजे कुसमलता पत्नी नन्हेलाल निवासी गांव किशनपुर, थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत ने प्लेटफाॅर्म संख्या चार-पांच पर ड्यूटी कर रहे जीआरपी कर्मियों को बेटी के गुम होने की सूचना दी। वह अपनी सास मायादेवी और तीन वर्षीय बेटी के साथ पटियाली में सत्संग से लौटकर कासगंज-बरेली पैसेंजर से पीलीभीत जाने के लिए स्टेशन पहुंची थीं।
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जीआरपी थानाध्यक्ष कोमल कुंतल के निर्देश पर तलाश शुरू की गई। 30 मिनट बाद बालिका प्लेटफाॅर्म संख्या एक पर फुट ओवरब्रिज के पास सकुशल मिल गई। परिजन ने जीआरपी की तत्परता की सराहना करते हुए आभार जताया। थानाध्यक्ष कोमल कुंतल ने बताया कि बच्ची को परिजन को सौंप दिया है। संवाद
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