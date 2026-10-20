Kasganj News: भीड़ में गुम बच्ची को जीआरपी ने 30 मिनट में तलाशा

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मंगलवार सुबह 10 बजे कुसमलता पत्नी नन्हेलाल निवासी गांव किशनपुर, थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत ने प्लेटफाॅर्म संख्या चार-पांच पर ड्यूटी कर रहे जीआरपी कर्मियों को बेटी के गुम होने की सूचना दी। वह अपनी सास मायादेवी और तीन वर्षीय बेटी के साथ पटियाली में सत्संग से लौटकर कासगंज-बरेली पैसेंजर से पीलीभीत जाने के लिए स्टेशन पहुंची थीं।जीआरपी थानाध्यक्ष कोमल कुंतल के निर्देश पर तलाश शुरू की गई। 30 मिनट बाद बालिका प्लेटफाॅर्म संख्या एक पर फुट ओवरब्रिज के पास सकुशल मिल गई। परिजन ने जीआरपी की तत्परता की सराहना करते हुए आभार जताया। थानाध्यक्ष कोमल कुंतल ने बताया कि बच्ची को परिजन को सौंप दिया है। संवाद