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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Two thousand rupees stolen from a young man's pocket after offering him a lift; two accused arrested.

Kasganj News: लिफ्ट देकर युवक की जेब से उड़ाए दो हजार रुपये, दो आरोपी गिरफ्तार

Fri, 02 Oct 2026 12:00 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:00 AM IST
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Two thousand rupees stolen from a young man's pocket after offering him a lift; two accused arrested.
फोटो65गंजडुंडवारा पुलिस की हिरासत में आरोपी। स्रोत: पुलिस विभाग
कासगंज। गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र में कादरगंज रोड पर जफर मेडिकल के सामने बुधवार को लिफ्ट देकर बाइक सवार दो आरोपियों ने युवक की जेब से दो हजार रुपये उड़ा दिए। शक होने पर युवक ने बाइक रुकवा ली तो टप्पेबाज मारपीट करके भागने लगे। ग्रामीणों की मदद से पीड़ित ने उन्हें मौके पर पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिकी दर्ज करके उन पर कार्रवाई की जा रही है।
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पिथनपुरा गांव निवासी योगेन्द्र पुत्र सौदान सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे अपने घर से बाजार जा रहे थे। कादरगंज रोड पर जफर मेडिकल स्टोर के सामने पहुंचे तो बाइक पर सवार दो व्यक्तियों ने उनसे सिढ़पुरा जाने का रास्ता पूछा। बाजार तक छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बैठा लिया।
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शक होने पर बाइक रुकवाई और नीचे उतरे तो दोनों आरोपियों ने उन्हें धक्का देकर मारपीट शुरू कर दी। शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए। घटना में इस्तेमाल की गई काले रंग की बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिद्धान्त उर्फ राजा निवासी करहल जनपद मैनपुरी और बलवीर निवासी भोगांव जनपद मैनपुरी के रूप में हुई।
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वर्जन
लिफ्ट का बहाना देकर युवक के रुपये चोरी करने के मामले में पुलिस ने आमजन के सहयोग से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की गई। -ओपी सिंह, एसपी
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