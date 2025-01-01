Kasganj News: ट्रैक्टर हटाने पर विवाद, मारपीट और तोड़फोड़ की प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

हरवीर सिंह पुत्र रामकुमार ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया था कि 22 जुलाई 2026 की शाम करीब 5 बजे वह अपनी नई स्कार्पियो कार को पूजन के लिए गांव के पास स्थित महादेव मंदिर ले जा रहे थे। रास्ता गांव भोजपुर से होकर जाता है। रास्ते में आरोपी मानपाल ने अपना ट्रैक्टर खड़ा किया हुआ था।जब हरवीर और उसके पिता ने ट्रैक्टर हटाने को कहा तो आरोपी भड़क गया और उसने अपने घर से गीतम, प्रदीप, दिनेश व हरिओम और रवेंद्र को लाठी-डंडे और फावड़े लेकर बुला लिया। सभी ने हमला कर दिया।हमले में उनका हाथ टूट गया और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव के दौरान उनके पिता के साथ भी मारपीट की गई। आरोप लगाया कि गले में पहनी सोने की जंजीर भी छीन ली। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत किया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद जब वह थाना ढोलना प्राथमिकी दर्ज कराने गया तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद न्यायालय पहुंचे। अदालत के आदेश पर ढोलना थाने में छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।वर्जनकोर्ट के आदेश पर मारपीट के मामले में छह आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। -आंचल चौहान, सीओ सदर