Kasganj News: घर से बिना बताए निकले दो दोस्त, लापता

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कोतवाली पुलिस के अनुसार, सूत की मंडी निवासी अर्जुन भारद्वाज का 12 वर्षीय पुत्र गर्व भारद्वाज और आवास विकास कॉलोनी निवासी रखेंद्र कुमार का पुत्र सुतेज कुमार (12) सोमवार शाम करीब 6:45 बजे अचानक लापता हो गए। परिजन को खोजबीन में पता चला कि दोनों अपने एक अन्य दोस्त शौर्य जैन से पार्टी की बात कहकर निकले थे।देर रात तक जब दोनों बालक घर नहीं पहुंचे तो परिजन की चिंता बढ़ गई। रिश्तेदारों और संभावित ठिकानों पर काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि गर्व भारद्वाज अपने साथ एक मोबाइल फोन भी लेकर गया है जो लगातार स्विच ऑफ आ रहा है।घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई। संभावित स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में बरामदगी के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सर्विलांस टीम की मदद से मोबाइल की अंतिम लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास भी जारी है। सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि कई टीमें बच्चों की तलाश में लगी हैं।शहर से इससे पहले भी कई बच्चे घर पर बिना बताए दूसरे शहर जा चुके हैं जिन्हें पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। एक माह पहले आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-03 निवासी अर्णव उर्फ यश (13), लवकुश (13) और अनी उर्फ लक्की (15) देर शाम पार्क में खेलने के बाद परिजन को बिना बताए अचानक लापता हो गए थे। तीनों नाबालिग दोस्तों को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर मथुरा से सकुशल बरामद कर लिया था। तीनों बच्चे बिना बताए मथुरा-वृंदावन घूमने चले गए थे। 10 दिन पहले गंजडुंडवारा के मोहल्ला नगला भीकन निवासी मानसिंह का 11 वर्षीय बेटा और 9 वर्षीय भतीजा सुबह करीब 10 बजे घर से अचानक लापता हो गए थे।