Kasganj News: जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे 2293 मरीज
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:49 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:49 PM IST
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कासगंज। बदलते मौसम के बीच जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। मंगलवार को 2293 मरीज जिला अस्पताल पहुंचे। इनमें बड़ी संख्या बुखार और सांस संबंधी शिकायत वाले मरीजों की रही। गंभीर स्थिति वाले 28 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं कुछ मरीजों में प्लेटलेट्स कम होने की शिकायत भी सामने आ रही है।
ओपीडी में 12 वर्ष से अधिक आयु के 252 मरीज बुखार की शिकायत लेकर पहुंचे जबकि 12 वर्ष से कम आयु के 146 बच्चे बुखार से पीड़ित मिले। इसी तरह सांस संबंधी परेशानी के 12 वर्ष से अधिक आयु के 218 मरीज और 12 वर्ष से कम आयु के 97 बच्चे उपचार के लिए पहुंचे।
मरीजों ने तेज बुखार के साथ बदन और सिर में दर्द की शिकायत भी बताई। चिकित्सकों के पास पहुंचने वाले कुछ मरीजों की रक्त जांच में प्लेटलेट्स कम होने की बात भी सामने आई है।
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जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना ने बताया कि मौसम में बदलाव के साथ मरीजों की संख्या बढ़ी है। बुखार और सांस संबंधी शिकायतों वाले मरीजों की जांच कर उपचार दिया जा रहा है। मरीजों को लक्षण दिखाई देने पर समय से चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी जा रही है।
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ओपीडी में 12 वर्ष से अधिक आयु के 252 मरीज बुखार की शिकायत लेकर पहुंचे जबकि 12 वर्ष से कम आयु के 146 बच्चे बुखार से पीड़ित मिले। इसी तरह सांस संबंधी परेशानी के 12 वर्ष से अधिक आयु के 218 मरीज और 12 वर्ष से कम आयु के 97 बच्चे उपचार के लिए पहुंचे।
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मरीजों ने तेज बुखार के साथ बदन और सिर में दर्द की शिकायत भी बताई। चिकित्सकों के पास पहुंचने वाले कुछ मरीजों की रक्त जांच में प्लेटलेट्स कम होने की बात भी सामने आई है।
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जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना ने बताया कि मौसम में बदलाव के साथ मरीजों की संख्या बढ़ी है। बुखार और सांस संबंधी शिकायतों वाले मरीजों की जांच कर उपचार दिया जा रहा है। मरीजों को लक्षण दिखाई देने पर समय से चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी जा रही है।