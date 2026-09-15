Kasganj News: जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे 2293 मरीज

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ओपीडी में 12 वर्ष से अधिक आयु के 252 मरीज बुखार की शिकायत लेकर पहुंचे जबकि 12 वर्ष से कम आयु के 146 बच्चे बुखार से पीड़ित मिले। इसी तरह सांस संबंधी परेशानी के 12 वर्ष से अधिक आयु के 218 मरीज और 12 वर्ष से कम आयु के 97 बच्चे उपचार के लिए पहुंचे।मरीजों ने तेज बुखार के साथ बदन और सिर में दर्द की शिकायत भी बताई। चिकित्सकों के पास पहुंचने वाले कुछ मरीजों की रक्त जांच में प्लेटलेट्स कम होने की बात भी सामने आई है।जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना ने बताया कि मौसम में बदलाव के साथ मरीजों की संख्या बढ़ी है। बुखार और सांस संबंधी शिकायतों वाले मरीजों की जांच कर उपचार दिया जा रहा है। मरीजों को लक्षण दिखाई देने पर समय से चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी जा रही है।