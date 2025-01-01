फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   They had barely recovered when the Ganga surged again.

Kasganj News: अभी संभल भी नहीं पाए थे फिर उफना गई गंगा

Fri, 02 Oct 2026 12:04 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
They had barely recovered when the Ganga surged again.
फोटो 50- सुदवीर, नगला पदम। संवाद
पटियाली (कासगंज)। पटियाली क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर बाढ़ का प्रकोप गहरा गया है। बुधवार रात से ही ग्रामीण इलाकों में पानी तेजी से घुसने लगा। इससे पटियाली के नगला चतुरी, नगला जैली, राजेपुर कुर्रा, पनसोती नगला, मूंझखेड़ा, नगला नरपत, नगला खना, नगला दुर्जन, नगला दिपी और नगला जयकिशन समेत 10 से अधिक गांवों के बाहरी इलाकों में पानी पहुंच गया।
विज्ञापन

बढ़ते जलस्तर की आशंका से ग्रामीण पूरी रात सहमे रहे और उनका समय जगराते में बीता। भोर होते ही ग्रामीणों ने सबसे पहले निचले इलाकों से अपने पशुओं को सुरक्षित निकाला और उन्हें सड़कों के किनारे या सूखे स्थानों पर बांधा।
विज्ञापन

इस दौरान पशुओं का चारा भी भीग जाने से पालकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सनौड़ी पुल के नजदीक गंगा में अधिक पानी होने के कारण मूंझखेड़ा और नगला जयकिशन में एक बार फिर आवागमन के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पहले की बाढ़ में किसानों की फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं, और अब दोबारा आए इस संकट से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। नगला दुर्जन निवासी उर्वेश ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा के बीच हर समय दहशत का माहौल रहता है। पहले के हालात सुधारने में लगे थे लेकिन दोबारा बाढ़ आने से किसानों का सब कुछ खतरे में पड़ गया है।
टूटी सड़कों और कटी हुई पुलिया के कारण आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। राहत और बचाव कार्यों में भी कठिनाई आ रही है। ग्रामीण इस दोहरी मार से बेहद परेशान हैं और प्रशासन की मदद की आस लगाए बैठे हैं।
-------------------------------

सब कुछ हो रहा बर्बाद
- गंगा का पानी काफी बढ़ गया है। रास्ते कटे हुए हैं और उन पर पानी है। ऐसे में आने-जाने की परेशानी है। पशुओं के लिए भी सूखी जगह नहीं मिल पा रही। दूर जाकर पशुओं को बांधना पड़ रहा है। - रनवीर, नगला दुर्जन
- गंगा का पानी रातभर बढ़ा है। खादर के खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव की बाहरी आबादी तक पानी है। बार-बार बाढ़ का प्रकोप होने से सबकुछ बर्बाद होता जा रहा है। - सुदवीर, नगला पदम

-------------------

प्रभावित इलाकों में पहुंची राजस्व टीम
पटियाली। तहसीलदार शौर्यवर्धन सिंह राठौर, नायब तहसीलदार रोहित सक्सेना राजस्व कर्मियों की टीम के साथ प्रभावित इलाकों में निरीक्षण को पहुंचे। तहसील प्रशासन ने लोगों के आवागमन की समस्या को देखते हुए मूंझखेड़ा और नगला जयकिशन में नाव लगवाई। पशु चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा विभाग को प्रभावित इलाकों में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए।
-------------------

वर्जन-
दो दिन पहले से नरौरा बैराज से गंगा में बढ़े प्रवाह का असर पटियाली के इलाके में पहुंचा है। निचले इलाके के गांव में पानी भरा है। बैराजों से प्रवाह घट गया है। अब पानी कम होने की संभावना है। - संदीप जैन, एसडीओ, सिंचाई

फोटो 50- सुदवीर, नगला पदम। संवाद

फोटो 50- सुदवीर, नगला पदम। संवाद

फोटो 50- सुदवीर, नगला पदम। संवाद

फोटो 50- सुदवीर, नगला पदम। संवाद

फोटो 50- सुदवीर, नगला पदम। संवाद

फोटो 50- सुदवीर, नगला पदम। संवाद

फोटो 50- सुदवीर, नगला पदम। संवाद

फोटो 50- सुदवीर, नगला पदम। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed