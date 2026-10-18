फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   The temple of Maa Bhuri Devi, located in Badariya, is two hundred and fifty years old.

Kasganj News: दो साै पचास वर्ष पुराना है बदरिया में बना मां भूरी देवी का मंदिर

Sun, 18 Oct 2026 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
The temple of Maa Bhuri Devi, located in Badariya, is two hundred and fifty years old.
फोटो 29- भूरी देवी मंदिर। संवाद
सोरोंजी। तीर्थनगरी के बदरिया में स्थित माता भूरी देवी का मंदिर 250 वर्ष से भी अधिक पुराना है। मान्यता है कि किसान काशीराम बघेल को खेत में हल चलाते समय माता की मूर्ति मिली थी। किसान ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराकर मठिया स्थापित कर दी।
विज्ञापन

श्रद्धालुओ ने बाद में उस स्थान पर माता रानी के मंदिर का निर्माण करवा दिया। आज यह स्थल भव्य मंदिर का रूप ले चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर माता की पूजा करते हैं।
विज्ञापन

मान्यता है कि मूर्ति की स्थापना के कुछ वर्ष बाद चोर इस मूर्ति को चुरा कर ले गए। इसके बाद चोरों के साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटित होने लगी। इसके बाद माता रानी ने चोरों से सपने में मूर्ति वापस मंदिर में स्थापित करने को कहा। इससे डरकर चोरों ने मंदिर में विधि विधान से फिर से मूर्ति की स्थापना कराई।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------------

- माता रानी का दरबार सच्चा है। इनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे मन से नवरात्र में मैया की उपासना कर घी का दीपक जलाने से असाध्य कार्य भी शीघ्र पूरे होते हैं। - कुल भूषण दास, सेवायत

- माता रानी के दरबार में रोज जाकर घी का दीपक जलाने व कुछ देर बैठकर महामाई का गुणगान करने से शीघ्र मनवांछित फल प्राप्त होता है। - डाॅ. एमपी सिंह, भक्त
--------------

मंदिर तक पहुंचने का मार्ग
माता रानी का मंदिर सोरों के बदरिया बसंत नगर मार्ग पर स्थित है। इसकी दूरी बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन से तीन किमी है। ई-रिक्शा व टेंपो हर समय तैयार मिलते हैं।

फोटो 29- भूरी देवी मंदिर। संवाद

फोटो 29- भूरी देवी मंदिर। संवाद

फोटो 29- भूरी देवी मंदिर। संवाद

फोटो 29- भूरी देवी मंदिर। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed