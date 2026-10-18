Kasganj News: संस्कृत बोर्ड परीक्षा के आवेदन में तीन दिन शेष, 25 रुपये लगेगा विलंब शुल्क

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जिले के आठ संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को इस अवधि में आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। परिषद की ओर से पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और डिप्लोमा परीक्षाओं के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2027 के दूसरे सप्ताह से प्रस्तावित हैं।निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार, विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्तूबर है। इसके बाद 22 से 25 अक्तूबर तक आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार और उनकी प्रतियां डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट उपलब्ध रहेगी।विद्यालयों को विद्यार्थियों के आवेदन भरवाने के साथ ही उनके विवरण और अभिलेखों की जांच भी समय से पूरी करनी होगी ताकि आवेदन पत्रों में किसी तरह की त्रुटि न रह जाए।वर्जनपरिषद की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार परीक्षा संबंधी प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। विद्यालयों को निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए आवेदन, अभिलेखों की जांच और त्रुटि सुधार सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय से पूरी करनी होंगी। - रजनेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक