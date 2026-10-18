Kasganj News: प्लॉट के विवाद में फायरिंग और पथराव, 15 घायल, आठ रेफर

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एटा जिले के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र स्थित नगला धाता निवासी प्रेम प्रताप सिंह का नगला ढक में एक प्लॉट है। रविवार दोपहर इसी प्लॉट की बाउंड्री को लेकर उनकी नगला ढक निवासी रमेश यादव से कहासुनी हो गई। रमेश पक्ष का आरोप है कि प्रेम प्रताप सिंह ने अपने प्लॉट को उनकी जमीन की तरफ बढ़ा लिया है। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट, पथराव व फायरिंग शुरू हो गई।सूचना पर यूपी-112 और पटियाली कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पटियाली पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी ओपी सिंह, सीओ अमित कुमार, क्राइम इंस्पेक्टर गुलाब सिंह भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।बॉक्सये हुए हैं घायलसंघर्ष में रमेश पक्ष से रमेश (50), शैलेंद्र (35), नीरेश (40), प्रियांशु (25), आदेश कुमार (20), अमित (20), पिंटू (30), संतोष कुमारी (45) और रेखा (40) घायल हुए हैं। वहीं, दूसरे (प्रेम प्रताप) पक्ष से प्रेम प्रताप (29), हीर प्रताप (20), अखंड प्रताप उर्फ अक्षय प्रताप (36), अमन चौहान (26), रोहित (18) और अश्वनी कुमार (67) घायल हुए हैं। इनमें से प्रेम प्रताप, हीर प्रताप, अखंड प्रताप और अमन चौहान तथा रमेश पक्ष के शैलेंद्र, प्रियांशु, रमेश और नीरेश को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है।वर्जनदोनों पक्षों के घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार, फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। मामले की गहराई से जांच कराई जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।- ओपी सिंह, एसपी, कासगंज