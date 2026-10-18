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Kasganj News: युवक की संदिग्ध हालात में मौत, मारपीट का आरोप

Sun, 18 Oct 2026 11:52 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:52 PM IST
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Youth dies under suspicious circumstances; allegations of assault raised
फोटो21गांव में पवसरा में युवक की मौत के बारे में जानकारी करती पुलिस । स्रोत: पुलिस विभाग
कासगंज। शहर की गल्ला मंडी के पास गुटखा खरीदने के दौरान रुपये लौटाने को लेकर हुए मामूली विवाद के ठीक अगले दिन एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर मौत हो गई।
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घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजन ने परचून दुकानदार व उसके तीन बेटों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है।
गांव पवसरा निवासी 22 वर्षीय उमेश पुत्र गुलाब सिंह 17 अक्तूबर को गल्ला मंडी से अपनी पल्लेदारी का काम खत्म कर लौट रहा था। शाम करीब 4 बजे उसने मंडी के सामने स्थित एक परचून की दुकान से गुटखा खरीदा और दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया।
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इसी दौरान शेष रुपये वापस लौटाने को लेकर दुकानदार के साथ उसका विवाद हो गया। परिजन का आरोप है कि इस कहासुनी के दौरान दुकानदार और उसके तीन बेटों ने उमेश के साथ मारपीट की, जिसके बाद वह घर आ गया।
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इसके बाद रात करीब 1 बजे अचानक उसकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। रविवार सुबह 6 बजे गांव के चौकीदार ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और परिजन व आसपास के लोगों से पूछताछ की।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक युवक शराब का सेवन करता था और उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी आवश्यक साक्ष्य जुटा लिए हैं।
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