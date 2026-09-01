Kasganj News: मां को गलती से डंडा लगने से आहत बेटे ने दे दी जान

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सोमवार को गांव कुढार निवासी ओमकार पुत्र रामवीर और उसकी मां गुलकंदी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बीच-बचाव करने पहुंचे सबसे छोटे बेटे विवेक के हाथ से अचानक अपनी मां के सिर में डंडा लग गया जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। हालत में सुधार न होने पर परिजन उन्हें निजी चिकित्सक के पास ले गए लेकिन मां की हालत देखकर विवेक बुरी तरह घबरा गया।मृतक के भतीजे धर्मेंद्र के अनुसार, इसी ग्लानि और डर में विवेक ने कमरे में जाकर रस्सी के फंदे से लटककर जान दे दी। परिजन जब उसे फंदे पर लटका देखा तो आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। विवेक अपने पिता के साथ ईंट भट्ठे पर मजदूरी का काम करता था और तीन भाइयों में सबसे छोटा था।