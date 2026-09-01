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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Son takes his own life after accidentally hitting his mother with a stick.

Kasganj News: मां को गलती से डंडा लगने से आहत बेटे ने दे दी जान

Tue, 01 Sep 2026 10:58 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:58 PM IST
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कासगंज। ढोलना थाना क्षेत्र के गांव कुढार में पारिवारिक विवाद के दौरान मां को गलती से डंडा लग जाने से आहत एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजन ने बिना पुलिस कार्रवाई के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
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सोमवार को गांव कुढार निवासी ओमकार पुत्र रामवीर और उसकी मां गुलकंदी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बीच-बचाव करने पहुंचे सबसे छोटे बेटे विवेक के हाथ से अचानक अपनी मां के सिर में डंडा लग गया जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। हालत में सुधार न होने पर परिजन उन्हें निजी चिकित्सक के पास ले गए लेकिन मां की हालत देखकर विवेक बुरी तरह घबरा गया।
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मृतक के भतीजे धर्मेंद्र के अनुसार, इसी ग्लानि और डर में विवेक ने कमरे में जाकर रस्सी के फंदे से लटककर जान दे दी। परिजन जब उसे फंदे पर लटका देखा तो आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। विवेक अपने पिता के साथ ईंट भट्ठे पर मजदूरी का काम करता था और तीन भाइयों में सबसे छोटा था।
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