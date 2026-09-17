Kasganj News: पुरानी रंजिश में मजदूर पर जानलेवा हमला
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। शहर में चामुंडा गैस गोदाम के पास पुरानी रंजिश में काम पर जा रहे एक मजदूर को घेरकर लाठी-डंडों और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा गया। मामले में ठेकेदार की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने चार आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
औद्योगिक क्षेत्र इस्माइलपुर रोड निवासी और पत्थरों का ठेका लेकर काम कराने वाले दिलदार पुत्र फय्याद ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 14 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे उनकी लेबर में काम करने वाला अनस साइट पर काम करने जा रहा था। जैसे ही अनस चामुंडा गैस गोदाम के पास पहुंचा तो पहले से घात लगाए बैठे फैजल, वारिस, आकाश और बंटी ने उसे रोक लिया।
उसको जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी आंख और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर जब ठेकेदार दिलदार और घर की अन्य महिलाएं बचाने आईं तो दबंगों ने उनके साथ भी हाथापाई और गाली-गलौज की।
विज्ञापन
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
पुलिस ने मामले में चारों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। - आंचल चौहान, सीओ सदर
विज्ञापन
औद्योगिक क्षेत्र इस्माइलपुर रोड निवासी और पत्थरों का ठेका लेकर काम कराने वाले दिलदार पुत्र फय्याद ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 14 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे उनकी लेबर में काम करने वाला अनस साइट पर काम करने जा रहा था। जैसे ही अनस चामुंडा गैस गोदाम के पास पहुंचा तो पहले से घात लगाए बैठे फैजल, वारिस, आकाश और बंटी ने उसे रोक लिया।
विज्ञापन
उसको जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी आंख और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर जब ठेकेदार दिलदार और घर की अन्य महिलाएं बचाने आईं तो दबंगों ने उनके साथ भी हाथापाई और गाली-गलौज की।
विज्ञापन
पुलिस ने मामले में चारों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। - आंचल चौहान, सीओ सदर