Kasganj News: पुरानी रंजिश में मजदूर पर जानलेवा हमला

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औद्योगिक क्षेत्र इस्माइलपुर रोड निवासी और पत्थरों का ठेका लेकर काम कराने वाले दिलदार पुत्र फय्याद ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 14 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे उनकी लेबर में काम करने वाला अनस साइट पर काम करने जा रहा था। जैसे ही अनस चामुंडा गैस गोदाम के पास पहुंचा तो पहले से घात लगाए बैठे फैजल, वारिस, आकाश और बंटी ने उसे रोक लिया।उसको जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी आंख और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर जब ठेकेदार दिलदार और घर की अन्य महिलाएं बचाने आईं तो दबंगों ने उनके साथ भी हाथापाई और गाली-गलौज की।पुलिस ने मामले में चारों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। - आंचल चौहान, सीओ सदर