Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:41 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:41 PM IST
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ताइक्वांडो प्रतियोगिता
- सुबह 10 बजे से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
सांध्य परिक्रमा
- शाम 6:30 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर से सांध्य परिक्रमा निकाली जाएगी।
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- सुबह 10 बजे से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
सांध्य परिक्रमा
- शाम 6:30 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर से सांध्य परिक्रमा निकाली जाएगी।