Kasganj News: नलों से बह रहे सूखे दावे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

; --

; --

; --

; --

; --

; --

; --

; --

; --

; --

; --

; --

; --

; --

; --

; --

; --

चार हजार से अधिक आबादी वाले इस गांव में जब योजना का काम शुरू हुआ था तो ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी कि उन्हें जल्द ही शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा। हालांकि पांच साल का लंबा समय बीतने के बाद भी नलों तक पानी नहीं पहुंच सका है।ग्रामीण रामौतार, रक्षपाल, अजय और राजेश ने बताया कि लंबे समय पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो अब देखरेख के अभाव में जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ओवरहेड टैंक का काम भी बीच में ही ठप पड़ा है। इस लापरवाही से आज भी ग्रामीण शुद्ध पानी के लिए पुरानी और पारंपरिक व्यवस्थाओं पर ही निर्भर रहने को मजबूर हैं। योजना का लाभ न मिलने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द कार्य पूरा कराने की मांग की है।;-अधूरी रह गई उम्मीदजल जीवन मिशन के तहत कार्य शुरू होने पर लगा था कि अब पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। परियोजना अधूरी होने से उम्मीद अधूरी रह गई। विभाग कार्य पूरा कराकर जल्द जलापूर्ति शुरू करवाए। - रवेंद्र साहू, निवासी म्यासुरपाइपलाइन बिछाने के साथ जलापूर्ति की व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए, ताकि योजना का लाभ लोगों तक पहुंच सके। ओवरहेड टैंक का निर्माण पूरा होने और नलों में पानी आने का इंतजार है।-बिजेंद्र कुमार ,निवासी म्यासुर;-वर्जन :-जल जीवन मिशन योजना का मार्च 2027 में पूरा करने का शासन की ओर से लक्ष्य निर्धारित किया। म्यासुर में लीकेज की मरम्मत और रोड रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। शीघ्र ही कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। -अजीत सिंह, एई जल निगम ग्रामीण