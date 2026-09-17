Kasganj News: शहर में 18, गांव में 10 घंटे मिल रही बिजली

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शहरी क्षेत्रों में दिन और रात के अलग-अलग समय बिजली कटौती हो रही है। सराफा कारोबारी दीपक गुप्ता ने बताया कि शहर में रोस्टर के हिसाब से लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। बिलराम गेट क्षेत्र में बार-बार ट्रिपिंग की समस्या है। ट्रिपिंग के कारण लगातार बिजली नहीं मिल पा रही है। कई इलाकों में कुछ-कुछ देर के अंतराल पर बिजली आने-जाने का सिलसिला चलता रहता है। इससे घरेलू कामकाज प्रभावित होने के साथ पंखे, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों के संचालन में भी परेशानी होती है।धान की फसल पर पड़ रहा असरगंजडुंडवारा क्षेत्र के गांव मऊ बस्तर निवासी बलवीर सिंह ने बताया कि गांव में रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं मिल रही है। गांव में केवल 2-3 घंटे ही सही से बिजली की आपूर्ति मिल पा रही है। लो-वोल्टेज और बार-बार ट्रिपिंग की समस्या होने से धान की फसल की सिंचाई समय से नहीं हो पा रही है। इससे धान की फसल प्रभावित हो रही है। कई बार आपूर्ति तय समय से पहले बंद हो जाती है और काफी देर बाद बहाल होती है। इसके अलावा देवी नगला, रारा, फतेहपुर, समसपुर, बस्तर सहित अन्य गांवों में 6-7 दिन से बिजली की आपूर्ति बाधित है। इन गांवों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीण पप्पू, राजेंद्र अच्छन,मटरू ने विद्युत आपूर्ति सुचारू कराए जाने की विद्युत निगम के अधिकारियों से मांग की है।वर्जन -शहर में रोस्टर के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली दी जा रही है। फाल्ट और तकनीकी समस्याओं के कारण कई बार आपूर्ति प्रभावित होती है। फाॅल्ट की जानकारी मिलने पर कर्मचारियों को भेजकर उसे दुरुस्त कराया जाता है। कार्य पूरा होने के बाद विद्युत आपूर्ति को सुचारू कर दिया जाता है। इससे लोगों को परेशानी न हो। - राहलु वर्नवाल,अधिशासी अभियंता विद्युत शहरी।