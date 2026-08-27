Kasganj News: जाम से जूझकर भाइयों तक पहुंचीं बहनें, आज सजेगी कलाई

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बाजारों में चारपहिया वाहनों और ई-रिक्शों की बेतरतीब आवाजाही व सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती गई। चारों गेटों पर तैनात पुलिसकर्मियों को यातायात सुचारू कराने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वाहनों की अत्यधिक संख्या के आगे उनकी कोशिशें नाकाम साबित हुईं।लोगों का कहना है कि यदि यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन से पूर्व कोई ठोस रूट प्लान, ई-रिक्शा नियंत्रण और पार्किंग की समुचित व्यवस्था की होती, तो यह नौबत न आती।अतिक्रमण भी बन रहा कारणकासगंज। शहर के मुख्य बाजारों में सड़क किनारे दुकानदारों का बढ़ता अतिक्रमण भी जाम की बड़ी वजह बन रहा है। दुकानों के आगे सामान रखे होने से सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। ऐसे में ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों के निकलने में परेशानी होती है। रक्षाबंधन से पहले बाजारों में बढ़ी भीड़ ने समस्या और गंभीर कर दी। यदि समय रहते अतिक्रमण हटवाया दिया जाता तो जाम की समस्या से लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता।रेंगते नजर आए वाहन, लोग रहे परेशानसिढ़पुरा। कस्बा के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ ने यातायात व्यवस्था की रफ्तार रोक दी। सुबह हल्की बारिश के बाद दोपहर 12 बजे मौसम साफ होते ही बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी। शाम तक मुख्य चौराहों और मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। दोपहिया, चारपहिया वाहनों के साथ ई-रिक्शा भी रेंगते नजर आए। सड़क किनारे अतिक्रमण, हथठेले और बेतरतीब खड़े वाहनों ने परेशानी बढ़ाई। ई-रिक्शा के जगह-जगह खड़े होने से एटा-गंजडुंडवारा, पटियाली और धुमरी मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालते रहे, लेकिन भीड़ के आगे इंतजाम बेअसर नजर आए। संवादवर्जन :रक्षाबंधन के चलते प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया। ड्यूटी पर तैनात यातायात कर्मी ट्रैफिक पास करने में जुटे रहे। कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बनने दी गई। -लक्ष्मण सिंह, यातायात प्रभारी