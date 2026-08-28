Kasganj News: भाई की कलाई सजाकर घर लौट रही बहन की सड़क हादसे में मौत, बेटा घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:16 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:16 PM IST
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कासगंज। सोरोंजी कोतवाली क्षेत्र में गांव पचलाना स्थित जेल के पास हुए सड़क हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की सारी खुशियां पल भर में उजाड़ दीं। अमांपुर के गांव मुबारिकपुर निवासी कमला देवी (55) पत्नी राजपाल शुक्रवार को बेटे मनवीर (20) के साथ अपने भाई के घर गांव हरनपुर कलां सांकरा अलीगढ़ से बाइक पर लौट रही थीं।
इसी दौरान पचलाना जेल के पास किसी वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से मां और बेटा दोनों सड़क पर दूर जा गिरे। घटना के बाद राहगीर व आस-पास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। आनन-फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
जहां डॉक्टर ने कमला देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं मनवीर का उपचार चल रहा है। महिला की मौत की सूचना मिलने पर उनके परिजन मौके पर पहुंच गए। किसी ने फोन कर महिला की मौत की सूचना फोन कर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने महिला की मौत के बारे में लोगों से पूछताछ की। महिला के पति राजपाल ने बताया कि उनकी पत्नी रक्षांबधन पर्व पर अपने भाई को राखी बांधने के लिए गई थीं। सदर सीओ आंचल चौहान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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इसी दौरान पचलाना जेल के पास किसी वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से मां और बेटा दोनों सड़क पर दूर जा गिरे। घटना के बाद राहगीर व आस-पास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। आनन-फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
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जहां डॉक्टर ने कमला देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं मनवीर का उपचार चल रहा है। महिला की मौत की सूचना मिलने पर उनके परिजन मौके पर पहुंच गए। किसी ने फोन कर महिला की मौत की सूचना फोन कर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने महिला की मौत के बारे में लोगों से पूछताछ की। महिला के पति राजपाल ने बताया कि उनकी पत्नी रक्षांबधन पर्व पर अपने भाई को राखी बांधने के लिए गई थीं। सदर सीओ आंचल चौहान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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