Kasganj News: जूडो में प्रथम का पंच, कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया जिले का मान
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:43 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:43 PM IST
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कासगंज। जूडो के मैट पर कासगंज के युवा खिलाड़ी प्रथम चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। ग्रेटर नोएडा स्थित सेंट जार्ज स्कूल में 14 से 18 अगस्त तक आयोजित जोन स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम ने सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का प्रतिनिधित्व किया।
प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। प्रथम ने अपने मुकाबलों में दमखम और खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किया। उनकी इस सफलता से विद्यालय परिवार और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है।
विद्यालय के प्रबंधक दीपक गुप्ता और प्रधानाचार्य डॉ. शिव कुमार गौतम ने प्रथम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। गेम्स शिक्षक सुधीर यादव ने प्रथम की सफलता को उनकी मेहनत, लगन और खेल प्रतिभा का परिणाम बताया।
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कोच पंकज कुमार ने भी खिलाड़ी को बधाई देते हुए भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। उपक्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह, ब्रजेश पहलवान, मुन्नालाल सहित अन्य खेल प्रेमियों ने भी प्रथम की उपलब्धि पर खुशी जताई।
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प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। प्रथम ने अपने मुकाबलों में दमखम और खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किया। उनकी इस सफलता से विद्यालय परिवार और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है।
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विद्यालय के प्रबंधक दीपक गुप्ता और प्रधानाचार्य डॉ. शिव कुमार गौतम ने प्रथम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। गेम्स शिक्षक सुधीर यादव ने प्रथम की सफलता को उनकी मेहनत, लगन और खेल प्रतिभा का परिणाम बताया।
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कोच पंकज कुमार ने भी खिलाड़ी को बधाई देते हुए भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। उपक्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह, ब्रजेश पहलवान, मुन्नालाल सहित अन्य खेल प्रेमियों ने भी प्रथम की उपलब्धि पर खुशी जताई।