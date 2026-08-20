Kasganj News: जूडो में प्रथम का पंच, कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया जिले का मान

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प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। प्रथम ने अपने मुकाबलों में दमखम और खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किया। उनकी इस सफलता से विद्यालय परिवार और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है।विद्यालय के प्रबंधक दीपक गुप्ता और प्रधानाचार्य डॉ. शिव कुमार गौतम ने प्रथम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। गेम्स शिक्षक सुधीर यादव ने प्रथम की सफलता को उनकी मेहनत, लगन और खेल प्रतिभा का परिणाम बताया।कोच पंकज कुमार ने भी खिलाड़ी को बधाई देते हुए भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। उपक्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह, ब्रजेश पहलवान, मुन्नालाल सहित अन्य खेल प्रेमियों ने भी प्रथम की उपलब्धि पर खुशी जताई।