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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   DJ operator and his associates beat up a youth for asking for wages.

Kasganj News: मजदूरी मांगने पर डीजे संचालक ने साथियों संग युवक को पीटा

Mon, 07 Sep 2026 11:19 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:19 PM IST
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कासगंज। शिवपुरी कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ डीजे की मजदूरी के रुपये मांगने पर संचालक के मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपियों की पिटाई से युवक के पेट और छाती में गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। उसे अलीगढ़ रेफर किया गया है। पीड़ित के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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पुलिस को दी गई लिखित तहरीर में शिवपुरी कॉलोनी निवासी सचिन पांडे पुत्र भगवान सहाय ने बताया कि रविवार रात करीब 2 बजे उनका भाई आशीष डीजे बजाने के काम से मारहरा गया हुआ था। आशीष के साथ डीजे संचालक प्रज्वल दुबे, सनी, धीरज, क्रिश और उज्ज्वल भी गए थे। कासगंज लौटने के बाद उन लोगों ने आशीष के परिजन को फोन कर गुमराह किया कि डीजे का बॉक्स उतारते समय गाड़ी से आशीष के ऊपर गिर गया है। इससे वह घायल हो गया है। सूचना मिलने पर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां युवक गंभीर हालत में मिला। परिजन उसे तत्काल अलीगढ़ ले गए।
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होश में आने पर युवक से घटना के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि जब उसने आरोपी डीजे संचालक से अपने काम की मजदूरी के रुपये मांगे तो उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे लात-घूंसों व लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा। पुलिस ने युवक के भाई की तहरीर के आधार पर आरोपी प्रज्वल दुबे, सनी, धीरज, क्रिश और उज्ज्वल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि युवक ने भाई के साथ मारपीट करने की शिकायत की है। प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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