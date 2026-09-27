Kasganj News: किशोर को घसीटते हुए बिजली के खंभे से टकराई बेकाबू कार
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:19 PM IST
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सिढ़पुरा। गांव बकावली में शुक्रवार शाम को एक कार ने अनियंत्रित होकर किशोर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार लिखी एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार ने पहले सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मारी। इसके बाद गांव बकावली निवासी किशोर सत्येंद्र उर्फ दरोगा को अपनी चपेट में ले लिया। वह आटा चक्की से लौट रहा था।
माैजूद लोगों के अनुसार, कार किशोर को घसीटते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। इससे किशोर वाहन और खंभे के बीच फंस गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल किशोर को बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस की सहायता से उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।
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वर्जन
घटना की जानकारी है लेकिन अब तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। - अमित कुमार, सीओ
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार लिखी एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार ने पहले सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मारी। इसके बाद गांव बकावली निवासी किशोर सत्येंद्र उर्फ दरोगा को अपनी चपेट में ले लिया। वह आटा चक्की से लौट रहा था।
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माैजूद लोगों के अनुसार, कार किशोर को घसीटते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। इससे किशोर वाहन और खंभे के बीच फंस गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल किशोर को बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस की सहायता से उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।
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घटना की जानकारी है लेकिन अब तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। - अमित कुमार, सीओ