Kasganj News: किशोर को घसीटते हुए बिजली के खंभे से टकराई बेकाबू कार

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार लिखी एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार ने पहले सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मारी। इसके बाद गांव बकावली निवासी किशोर सत्येंद्र उर्फ दरोगा को अपनी चपेट में ले लिया। वह आटा चक्की से लौट रहा था।माैजूद लोगों के अनुसार, कार किशोर को घसीटते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। इससे किशोर वाहन और खंभे के बीच फंस गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल किशोर को बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस की सहायता से उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।वर्जनघटना की जानकारी है लेकिन अब तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। - अमित कुमार, सीओ