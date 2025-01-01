Kasganj News: प्रशिक्षण के बाद रोजगार की ओर बढ़े कदम, 54 अभ्यर्थियों का हुआ असेसमेंट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संस्थान के निदेशक विजय कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य अभ्यर्थियों को ऐसा हुनर देना है, जिससे वे आगे अपना रोजगार शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद महिलाएं घर से भी काम शुरू कर आय का साधन बना सकती हैं।संस्थान में 31 दिवसीय वूमेन गारमेंट्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का असेसमेंट हुआ। इसमें सभी 30 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया। उन्होंने कपड़ों की कटिंग, सिलाई और डिजाइन से जुड़े काम सीखे।इसके साथ ही 12 दिवसीय अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल 24 अभ्यर्थियों का भी असेसमेंट हुआ। प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न प्रकार की अगरबत्तियां तैयार करने की प्रक्रिया सीखी। असेसमेंट एसेसर कुलदीप शर्मा, दीपा गुप्ता और सुधा वर्मा ने लिया।कार्यक्रम में ममता वर्मा, आदेश कुमारी, रेखा, नीलम, विनेश, शिप्रा तोमर, पल्लवी शर्मा, सोहन खान, प्रीती यादव और आशिया खातून सहित अन्य प्रशिक्षणार्थी मौजूद रहीं।