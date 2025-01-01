Kasganj News: लगातार दूसरे दिन बैंक बंद, लेनदेन के लिए एटीएम और सीएससी का सहारा

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बैंक शाखाएं बंद होने के कारण नकद जमा-निकासी, चेक संबंधी काम और अन्य महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य अटक गए। ग्राहक राजेश कुमार ने बताया कि उन्हें अपने खाते से संबंधित एक जरूरी काम था, लेकिन बैंक बंद मिलने के कारण उन्हें सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं, व्यापारी अमित गुप्ता ने कहा कि भुगतान से जुड़े उनके काम भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग से कुछ जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन हर काम इन माध्यमों से संभव नहीं है।लगातार दो दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने और रविवार को भी अवकाश होने के कारण, शाखाओं में नियमित कामकाज सोमवार से ही शुरू हो पाएगा। तीन दिन के अंतराल के बाद बैंक खुलने पर लंबित कार्यों को निपटाने के लिए ग्राहकों की भीड़ बढ़ने की संभावना है।ग्राहक राजेश कुमार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दो दिन से बैंक बंद हैं और रविवार को भी अवकाश रहेगा, इसलिए अब सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार को बैंक खुलने पर भीड़ के कारण काम कराने में अधिक समय लग सकता है। व्यापारी अमित ने भी कहा कि बैंक लगातार दो दिन से बंद होने के कारण उनके कुछ भुगतान और लेनदेन के काम अटके हुए हैं। वे ऑनलाइन माध्यमों से जितना संभव हो रहा है, उतना कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि हर काम मोबाइल से नहीं किया जा सकता।