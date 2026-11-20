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इस बार डिपो की बसों से करीब 1.92 लाख यात्रियों ने सफर किया जो पिछले वर्ष के 91 हजार के आंकड़े के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है। बीते वर्ष इसी अवधि में डिपो को 2 करोड़ 86 लाख 44 हजार रुपये राजस्व मिला था।इस बार डिपो की सभी 104 बसों ने 12 दिनों में 5.90 लाख किलोमीटर की दूरी तय की जो पिछले साल के 6.13 लाख किलोमीटर से कम है। कम दूरी के बावजूद अधिक यात्रियों और बेहतर सीट उपयोग से आय में इजाफा हुआ।वर्जनदिवाली के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन किया गया। बेहतर यात्री उपलब्धता और 75 प्रतिशत लोड फैक्टर के चलते कासगंज डिपो मंडल में पहले स्थान पर रहा। - नीरज कुमार, प्रभारी एआरएम