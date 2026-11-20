Kasganj News: आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति समेत आठ पर प्राथमिकी
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:06 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:06 AM IST
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कासगंज। पटियाली के गांव नगला लक्ष्मण में विवाहिता की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति समेत 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि संतान न होने पर ससुराल वाले विवाहिता को ताने देते, प्रताड़ित करते और दूसरी शादी करने व घर से निकालने की धमकी देते थे।
सिकंदरपुर वैश्य के गांव नगला खना निवासी राजेश सिंह की तहरीर के अनुसार, उनकी बहन विनीता की शादी 2016 में नगला लक्ष्मण निवासी नरेंद्र पुत्र रामनरेश से हुई थी। संतान न होने से करीब पांच वर्षों से ससुरालियों ने ताने और मारपीट शुरू कर दी थी।
6 नवंबर 2026 को बहन के बुलाने पर राजेश ससुराल पहुंचे तो वहां बहन से मारपीट कर घर से निकालने और नरेंद्र की दूसरी शादी करने का दबाव बनाया गया। इस से तंग आकर विनीता ने 13 नवंबर को फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर राजेश ने 112 पर कॉल कर पुलिस को बताया। परिजन के पहुंचने पर शव घर के गेट के पास मिला और ससुराली गायब थे।
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सीओ दुर्गेश कुमार मिश्र ने बताया कि पति नरेंद्र, सास बादाम श्री, ससुर रामनरेश, जेठ विवेक व रिंकू, जेठानी अग्रवती व रामलता तथा मौहरपाल समेत 8 पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
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सिकंदरपुर वैश्य के गांव नगला खना निवासी राजेश सिंह की तहरीर के अनुसार, उनकी बहन विनीता की शादी 2016 में नगला लक्ष्मण निवासी नरेंद्र पुत्र रामनरेश से हुई थी। संतान न होने से करीब पांच वर्षों से ससुरालियों ने ताने और मारपीट शुरू कर दी थी।
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6 नवंबर 2026 को बहन के बुलाने पर राजेश ससुराल पहुंचे तो वहां बहन से मारपीट कर घर से निकालने और नरेंद्र की दूसरी शादी करने का दबाव बनाया गया। इस से तंग आकर विनीता ने 13 नवंबर को फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर राजेश ने 112 पर कॉल कर पुलिस को बताया। परिजन के पहुंचने पर शव घर के गेट के पास मिला और ससुराली गायब थे।
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सीओ दुर्गेश कुमार मिश्र ने बताया कि पति नरेंद्र, सास बादाम श्री, ससुर रामनरेश, जेठ विवेक व रिंकू, जेठानी अग्रवती व रामलता तथा मौहरपाल समेत 8 पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है।