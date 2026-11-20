Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:12 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:12 AM IST
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बैठक
- सुबह 8:30 बजे मिशन चौराहा स्थित बालाजी दरबार में श्रीखाटू श्यामजी के पाटोत्सव पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे।
ट्रायल
- सुबह 11 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर वालीबॉल प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।
बैठक
- दोपहर 12 बजे पन्ना लाल धर्मशाला के पास ग्रांड लीफ होटल में आजाद समाज पार्टी की बैठक आयोजित होगी।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।
प्रतियोगिता
-सुबह 10 बजे से श्रीगणेश इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
रैली
-सुबह 10 बजे से नगर पालिका परिसर से पोलियो जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा।
रैली
-सुबह 10 बजे से ग्राम मामों में स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा।
विज्ञापन
- सुबह 8:30 बजे मिशन चौराहा स्थित बालाजी दरबार में श्रीखाटू श्यामजी के पाटोत्सव पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे।
ट्रायल
- सुबह 11 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर वालीबॉल प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।
बैठक
- दोपहर 12 बजे पन्ना लाल धर्मशाला के पास ग्रांड लीफ होटल में आजाद समाज पार्टी की बैठक आयोजित होगी।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।
प्रतियोगिता
-सुबह 10 बजे से श्रीगणेश इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
रैली
-सुबह 10 बजे से नगर पालिका परिसर से पोलियो जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा।
रैली
-सुबह 10 बजे से ग्राम मामों में स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा।