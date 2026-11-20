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पथवारी माता मंदिर में बृहस्पतिवार की देर शाम हनुमान जी की मूर्ति एक स्थान से क्षतिग्रस्त मिली। मंदिर में हवन कुंड की राख और आसपास रखा सामान भी बिखरा हुआ था। इस घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में नाराजगी रही। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। किसी ने फोन कर घटना की सूचना पुलिस को दी।सूचना पर पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। प्रभारी निरीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य माध्यमों से मामले की जांच की जा रही है। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों से भी पुलिस ने घटना के बारे में पूछताछ की।इस दौरान प्रशासक प्रतिनिधि राजेंद्र राठौर, चंद्रवीर सिंह, पवन सोलंकी, सोमेंद्र सिंह, कुलदीप कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है।-ग्रामीणों के सहयोग से शुक्रवार को मंदिर में नई मूर्ति स्थापित कराई जाएगी। तहरीर मिलने पर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -दुर्गेश कुमार मिश्र, सीओ