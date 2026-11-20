Kasganj News: पथवारी माता मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में आक्रोश
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:08 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:08 AM IST
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मोहनपुरा। सदर कोतवाली क्षेत्र के टीकमपुरा गांव स्थित पथवारी माता मंदिर में बृहस्पतिवार देर शाम हनुमान जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। ग्रामीणों ने किसी असामाजिक तत्व पर मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।
पथवारी माता मंदिर में बृहस्पतिवार की देर शाम हनुमान जी की मूर्ति एक स्थान से क्षतिग्रस्त मिली। मंदिर में हवन कुंड की राख और आसपास रखा सामान भी बिखरा हुआ था। इस घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में नाराजगी रही। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। किसी ने फोन कर घटना की सूचना पुलिस को दी।
सूचना पर पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। प्रभारी निरीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य माध्यमों से मामले की जांच की जा रही है। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों से भी पुलिस ने घटना के बारे में पूछताछ की।
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इस दौरान प्रशासक प्रतिनिधि राजेंद्र राठौर, चंद्रवीर सिंह, पवन सोलंकी, सोमेंद्र सिंह, कुलदीप कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है।
वर्जन
-ग्रामीणों के सहयोग से शुक्रवार को मंदिर में नई मूर्ति स्थापित कराई जाएगी। तहरीर मिलने पर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -दुर्गेश कुमार मिश्र, सीओ
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पथवारी माता मंदिर में बृहस्पतिवार की देर शाम हनुमान जी की मूर्ति एक स्थान से क्षतिग्रस्त मिली। मंदिर में हवन कुंड की राख और आसपास रखा सामान भी बिखरा हुआ था। इस घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में नाराजगी रही। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। किसी ने फोन कर घटना की सूचना पुलिस को दी।
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सूचना पर पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। प्रभारी निरीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य माध्यमों से मामले की जांच की जा रही है। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों से भी पुलिस ने घटना के बारे में पूछताछ की।
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इस दौरान प्रशासक प्रतिनिधि राजेंद्र राठौर, चंद्रवीर सिंह, पवन सोलंकी, सोमेंद्र सिंह, कुलदीप कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है।
वर्जन
-ग्रामीणों के सहयोग से शुक्रवार को मंदिर में नई मूर्ति स्थापित कराई जाएगी। तहरीर मिलने पर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -दुर्गेश कुमार मिश्र, सीओ