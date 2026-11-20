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मान्यता के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को चार महीने के विश्राम के बाद भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं। इस अवसर पर उन्हें गन्ना, शकरकंद और सिंघाड़े का भोग लगाने का विशेष महत्व है। पर्व से जुड़े इन उत्पादों पर महंगाई का असर भी दिखाई दे रहा है।गन्ना पिछले वर्ष की तरह 20 रुपये प्रति नग बिक रहा है, जबकि सिंघाड़े के दाम दोगुने होकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं। शकरकंद भी 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। विक्रेता कुमरेश ने बताया कि इस बार सिंघाड़े की आवक कम होने के कारण कीमतों में तेजी आई है।पर्व के चलते इनकी मांग बनी हुई है। लोग अपनी जरूरत और सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। वहीं, विक्रेता मुकेश ने बताया कि गन्ना पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 20 रुपये प्रति नग बिक रहा है।