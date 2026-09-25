Kasganj News: नौ वर्षों से वांछित वारंटी को जीआरपी ने किया गिरफ्तार

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जीआरपी थानाध्यक्ष कोमल कुंतल के नेतृत्व में गठित टीम ने शुक्रवार सुबह कृष्णा विहार फेज-2, आनंदपुरी (मथुरा) स्थित उसके किराए के मकान पर दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा।थानाध्यक्ष ने बताया कि विकास 2017 से जीआरपी के आर्म्स एक्ट के मामले में वांछित था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना पैतृक मकान बेच दिया था और कभी वृंदावन तो कभी मथुरा में छिपकर रह रहा था। यक्ष एप और सूचना के बाद पुलिस उसके नए ठिकाने तक पहुंची।विकास के खिलाफ कासगंज, मथुरा और आगरा के विभिन्न थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम के तहत कुल 16 प्राथमिकी दर्ज हैं। जीआरपी अब आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कानूनी कार्रवाई कर रही है। संवाद