Kasganj News: सड़क पार कर रहे ग्रामीण को ट्रक ने कुचला, माैत

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एटा। देहात कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार शाम कासगंज रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 55 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक की पहचान कासगंज जिले के अमांपुर थाना क्षेत्र के गांव रानामऊ निवासी मौहर सिंह के रूप में हुई।मोहर सिंह अपने चचेर भाई श्यामवीर सिंह के साथ गांव से एटा ट्रैक्टर का टायर खरीदने के लिए आए थे। यहां से अपने गांव जाने के लिए दोनों लोग ऑटो पकड़ने के लिए पैदल सड़क किनारे जा रहे थे। इसी दौरान मौहर सिह पीछे रह गए।वह सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह सड़क पर गिर गए और ट्रक उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि सड़क पार करते समय ट्रक की टक्कर से ग्रामीण की मौत हुई है। ट्रक को कब्जे में ले लिया है। तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।