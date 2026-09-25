फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Accused sentenced to two years' imprisonment in case of death due to negligence

Kasganj News: लापरवाही से मौत के मामले में अभियुक्त को दो साल की सजा

Fri, 25 Sep 2026 11:37 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने लापरवाही से हुई मौत के मामले में एक अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार मामला थाना सिढ़पुरा में वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमे से संबंधित है। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने पर मौत होने के बाद आनंदपाल निवासी नगला ख्याली, थाना मिरहची, एटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
विज्ञापन

मामले मेंपुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed