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Kasganj News: मां काली की निकाली भव्य शोभायात्रा, गूंजे जयकारे

Tue, 20 Oct 2026 11:07 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:07 PM IST
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Grand procession of Goddess Kali taken out; chants of devotion resound
फोटो 01 - कासगंज में मां काली शोभा यात्रा के दौरान जयकारें लगाते श्रद्धालु। स्रोत : संवाद
कासगंज। शहर की शांतापुरी कॉलोनी स्थित मां काली मंदिर में मंगलवार सुबह हवन-यज्ञ के साथ धार्मिक आयोजनों का शुभारंभ हुआ। इसके बाद मां काली का विशेष शृंगार कर आकर्षक शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें ढोल-नगाड़ों की गूंज और भक्तिमय भजनों के बीच श्रद्धालुओं ने माता के जयकारे लगाए।
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मंदिर के महंत रमाकांतपुरी ने मां की आरती उतारकर शोभायात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा काली मंदिर से शुरू होकर मालगोदाम रोड, नदरई गेट, गांधी मूर्ति, बारहद्वारी और सोरों गेट से होते हुए कछला गंगा घाट पहुंची।
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यहां विधि-विधान के साथ मां काली को स्नान कराया गया। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शामिल काली अखाड़ा लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा।
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यात्रा संपन्न होने के बाद मंदिर लौटने पर महंत रमाकांतपुरी ने परंपरा के अनुसार मां काली को कढ़ी-चावल का भोग अर्पित किया और शाम को श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया।

आयोजन में भाकियू आजाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेश कुमार आजाद, त्रिमल सिंह, भोमिया जैन, सोमानी, गोविंद, अरविंद, भोला वार्ष्णेय, हर्षित गर्ग, शिवम सक्सेना, कुलदीप यादव, पंकज यादव, राजेश यादव, कृष्णापुरी, रघुपुरी, मोहित शुक्ला और दुष्यंत सहित बड़ी संख्या में महिलाएं व भक्तगण मौजूद रहे।

फोटो 01 - कासगंज में मां काली शोभा यात्रा के दौरान जयकारें लगाते श्रद्धालु। स्रोत : संवाद

फोटो 01 - कासगंज में मां काली शोभा यात्रा के दौरान जयकारें लगाते श्रद्धालु। स्रोत : संवाद

फोटो 01 - कासगंज में मां काली शोभा यात्रा के दौरान जयकारें लगाते श्रद्धालु। स्रोत : संवाद

फोटो 01 - कासगंज में मां काली शोभा यात्रा के दौरान जयकारें लगाते श्रद्धालु। स्रोत : संवाद

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