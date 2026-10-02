Kasganj News: जिले में तीन करोड़ रुपये से संवरेंगे 30 आंबेडकर पार्क

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डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित इन पार्कों के विकास पर प्रत्येक स्थल के लिए 10 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार तीनों विधानसभा क्षेत्रों के कुल 30 पार्कों पर तीन करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इन पार्कों में बाउंड्रीवाल, पाथवे, छत और अन्य जरूरी सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। इसके अलावा, परिसरों को हरा-भरा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण भी किया जाएगा, साथ ही पेयजल की सुविधा के लिए हैंडपंपों की मरम्मत और रीबोर का कार्य भी इस योजना में शामिल है।तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 पार्कों का विकास कार्य प्रस्तावित है। शासन से बजट मिलने के बाद संबंधित स्थलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है।वर्जन:जिले की कासगंज, अमांपुर और पटियाली विधानसभा क्षेत्रों में 30 पार्क विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक पार्क के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित है। सभी पार्कों के विकास पर तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। - सुभाष चंद्र, जिला विकास अधिकारी कासगंज