Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:26 PM IST
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- धार्मिक अनुष्ठान
- सुबह 9 बजे सोरोंजी के हरि की पौड़ी घाट पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।
कबड्डी प्रतियोगिता-
सुबह 10 बजे से माध्यमिक स्कूलों की बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता आजाद गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित की जाएगी।
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- सुबह 9 बजे सोरोंजी के हरि की पौड़ी घाट पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।
कबड्डी प्रतियोगिता-
सुबह 10 बजे से माध्यमिक स्कूलों की बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता आजाद गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित की जाएगी।