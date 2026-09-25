Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 9 बजे सोरोंजी के हरि की पौड़ी घाट पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।



कबड्डी प्रतियोगिता-

सुबह 10 बजे से माध्यमिक स्कूलों की बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता आजाद गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित की जाएगी।

- धार्मिक अनुष्ठान