Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:18 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:18 PM IST
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अभिषेक पूजा
- सुबह 8 बजे सोरोंजी के सोमेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक पूजा आयोजित की जाएगी।
प्रदर्शनी
- सुबह 10:30 बजे से श्री गणेश इंटर कॉलेज के सभागार में जिला विज्ञान क्लब द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
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- सुबह 8 बजे सोरोंजी के सोमेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक पूजा आयोजित की जाएगी।
प्रदर्शनी
- सुबह 10:30 बजे से श्री गणेश इंटर कॉलेज के सभागार में जिला विज्ञान क्लब द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी।