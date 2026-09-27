Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 8 बजे सोरोंजी के सोमेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक पूजा आयोजित की जाएगी।



प्रदर्शनी

- सुबह 10:30 बजे से श्री गणेश इंटर कॉलेज के सभागार में जिला विज्ञान क्लब द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

अभिषेक पूजा