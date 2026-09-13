Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:24 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:24 PM IST
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शोभायात्रा
- सुबह 10 बजे पक्की गली से श्रीगणेश चतुर्थी पर शोभायात्रा निकाली जाएगी।
क्रिकेट
- सुबह 10 बजे से श्रीगणेश इंटर कॉलेज में माध्यमिक स्कूलों की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
अभिषेक पूजन
- सुबह 10:30 बजे श्री सिद्ध विनायक भगवान गणेश मंदिर प्रभुपार्क पर अभिषेक पूजन कार्यक्रम आयोजित होगा।
विज्ञापन
- सुबह 10 बजे पक्की गली से श्रीगणेश चतुर्थी पर शोभायात्रा निकाली जाएगी।
क्रिकेट
- सुबह 10 बजे से श्रीगणेश इंटर कॉलेज में माध्यमिक स्कूलों की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
अभिषेक पूजन
- सुबह 10:30 बजे श्री सिद्ध विनायक भगवान गणेश मंदिर प्रभुपार्क पर अभिषेक पूजन कार्यक्रम आयोजित होगा।