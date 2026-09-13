Kasganj News: गाय से टकराई बाइक, एक की मौत और दो घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:33 PM IST
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पटियाली। सिकंदरपुर थाना वैश्य क्षेत्र में रविवार रात अचानक सड़क पर आई गाय से बाइक टकराई गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
गांव नरदोली निवासी राज कुमार (26) पुत्र वीरपाल सिंह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। वह रविवार को गांव के दो साथियों नेत्रराम सिंह और राकेश के साथ बाइक पर सवार होकर पटियाली मजदूरी करने आए थे। रात करीब 8 बजे तीनों बाइक से वापस गांव लौट रहे थे। रास्ते में गांव विजय नगर के पास अचानक एक गाय झाड़ियों से निकलकर बीच सड़क पर आ गई, जिससे बाइक उससे जा टकराई। हादसे में तीनों घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने बाइक चला रहे राज कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों अन्य युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। युवक की हादसे में मौत की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, चीख-पुकार मच गई। सीओ अमित कुमार ने बताया कि हादसा सड़क पर अचानक गाय के सामने आने से हो गया। इसमें एक युवक की मौत हो गई।
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गांव नरदोली निवासी राज कुमार (26) पुत्र वीरपाल सिंह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। वह रविवार को गांव के दो साथियों नेत्रराम सिंह और राकेश के साथ बाइक पर सवार होकर पटियाली मजदूरी करने आए थे। रात करीब 8 बजे तीनों बाइक से वापस गांव लौट रहे थे। रास्ते में गांव विजय नगर के पास अचानक एक गाय झाड़ियों से निकलकर बीच सड़क पर आ गई, जिससे बाइक उससे जा टकराई। हादसे में तीनों घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने बाइक चला रहे राज कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों अन्य युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। युवक की हादसे में मौत की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, चीख-पुकार मच गई। सीओ अमित कुमार ने बताया कि हादसा सड़क पर अचानक गाय के सामने आने से हो गया। इसमें एक युवक की मौत हो गई।
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