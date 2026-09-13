Kasganj News: बैराज से कम हुआ प्रवाह, घटने लगा बाढ़ का पानी

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गंगा में नरौरा बैराज से लगभग 10 हजार क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज घट गया है। रविवार को नरौरा बैराज से 67,667 क्यूसेक पानी का प्रवाह रहा। इससे गंगा के जलस्तर में हल्की कमी आई है। बाढ़ प्रभावित गांवों में पानी घटना शुरू तो हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह से हालात नहीं सुधरे हैं। पानी उतरने के बाद अब कीचड़ और दलदल से संक्रामक बीमारी का खतरा ग्रामीणों को सता रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि नगला हंसी से राजेपुर कुर्रा होते हुए गांव तक जाने वाला रास्ता बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया है। कई स्थानों पर पुलिया टूट गई हैं। गंगा की धारा कई जगह रास्ते के बीच से बह रही है। कुछ स्थानों पर ग्रामीणों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नगला जयकिशन के ग्रामीण राजवीर ने बताया कि गांव के आसपास पानी हल्का घटा है, लेकिन हालात अब भी मुश्किल है। बाढ़ का पानी कई जगह जमा हुआ है, जो निकल नहीं पा रहा है। इससे आवागमन से लेकर अन्य तरह की दिक्कतें हो रही है। पिछली बार की अपेक्षा इस साल ज्यादा दिनों तक बाढ़ की आपदा झेलनी पड़ रही है।हरिद्वार बैराज : 81,135 क्यूसेकबिजनौर बैराज : 69,771 क्यूसेकनरौरा बैराज : 67,667 क्यूसेककछला ब्रिज जलस्तर : 162.15 मीटर