Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:08 AM IST
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-सम्मान समारोह
- सुबह 11 बजे बिलराम समाजवादी पाटी के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।
नंदोत्सव
-दोपहर 3 बजे मोहल्ला जय जयराम स्थित श्रीखाटूश्याम जी मंदिर में नंदोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
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- सुबह 11 बजे बिलराम समाजवादी पाटी के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।
नंदोत्सव
-दोपहर 3 बजे मोहल्ला जय जयराम स्थित श्रीखाटूश्याम जी मंदिर में नंदोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।