Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 8 बजे सोरोंजी के हरि की पौड़ी स्थित वराह मंदिर से पंचकोसी परिक्रमा आयोजित की जाएगी।



खेलकूद प्रतियोगिता

- सुबह 10 बजे मिनी ग्रामीण स्टेडियम नगला पट्टी में परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी।



ज्ञापन

- सुबह 11 बजे केएपीजी कॉलेज के शिक्षक जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे।

पंचकोसी परिक्रमा