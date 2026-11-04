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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Event Announcements for Kasganj

Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

Wed, 04 Nov 2026 11:33 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:33 PM IST
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पंचकोसी परिक्रमा
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- सुबह 8 बजे सोरोंजी के हरि की पौड़ी स्थित वराह मंदिर से पंचकोसी परिक्रमा आयोजित की जाएगी।

खेलकूद प्रतियोगिता
- सुबह 10 बजे मिनी ग्रामीण स्टेडियम नगला पट्टी में परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी।

ज्ञापन
- सुबह 11 बजे केएपीजी कॉलेज के शिक्षक जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे।
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